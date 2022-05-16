14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Химики из Испании создали медицинских наноботов
Малыши способны переносить лекарства от тяжелых заболеваний.
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Ведущий журнал Американского химического общества ACS Publications опубликовал результаты исследования специалистов Института биоинженерии Каталонии в Барселоне. Ученые разработали наноботов, которые могут переносить через вязкие жидкости организма полезные грузы, такие как лекарства от рака или антибиотики.
В своей работе они отмечают: «Растущая устойчивость бактерий к существующим антибиотикам представляет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения во всем мире. Большинству современных антибиотиков препятствует плохая доставка к очагу инфекции, что приводит к нежелательным побочным эффектам, развитию и распространению лекарственной устойчивости».
Чтобы сделать лечение максимально эффективным, ученые «усеяли» поверхность диоксида кремния уреазой — ферментом, который превращает мочевину в организме в аммиак и углекислый газ. Подобно двигателю автомобиля, этот фермент превращает химическую реакцию в механическую энергию, приводя нанобот в движение. Благодаря этому боты «плавают» вокруг раны, беспрепятственно двигаются в жидкостях организма и убивают бактерии.
В пробирках с мочевиной боты развивали скорость до 4 микрометров в секунду. Первые эксперименты с инфицированными мышами прошли удачно: наноботы, которые были сброшены на один конец инфицированной раны, прошли через кожу и успешно обработали всю область.
Олеся Маевская