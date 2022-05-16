17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чувашия проведет свой «Октоберфест»
Мероприятие называется «Зеленое золото России — 2022».
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Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики сообщило о проведении уникального фестиваля. «Зеленое золото России — 2022» — площадка, на которой будет проводиться демонстрация и дегустация пивоваренной продукции со всей России. Фестиваль состоится в рамках проведения главного государственного праздника Чувашской Республики — Дня Республики,
Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что фестиваль планируют сделать ежегодным.
«Пиво по праву считается визитной карточкой Чувашской Республики. Издревле регион славился своим пивом — традиционным напитком, обязательным угощением на всех праздниках… Недаром даже на гербе Чувашской Республики изображена лоза с шишками хмеля», — отметил Глава.
Чувашская Республика является самым крупным производителем хмеля в Российской Федерации. Она производит хмель в размере 90% от всего производства страны, но от всей массы потребления это всего 2%. Глава Чувашии считает, что сложившаяся ситуация должна дать импульс для развития отечественного хмелеводства.
Олеся Маевская