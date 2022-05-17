10:50 (мск), источник: N + 1
Древнейшую песочную осу обнаружили в бразильских отложениях возрастом более 110 миллионов лет
Ученые отнесли ее к новому роду и виду.
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Энтомологи описали новый род и вид песочных ос из нижнемеловых отложений Бразилии возрастом 121,4−113 миллионов лет. Насекомое получило название Exallopterus spectabilis. На сегодняшний день это самый древний представитель песочных ос. Предварительная версия статьи опубликована в журнале Cretaceous Research.
Песочные осы, или краброниды (Crabronidae), — большое семейство перепончатокрылых, к которому в наши дни относится более 9100 видов. Одни ученые считают крабронид монофилетической группой, родственной настоящим пчелам (Apidae), другие — парафилетической, так как последние филогенетические анализы показывают, что пчелы, а также роющие осы (Sphecidae) расположены внутри крабронид (1, 2). И в том, и в другом случае эти таксоны вместе с несколькими другими семействами относятся к группе Apoidea.
Краброниды, за исключением рода Microstigmus, ведут одиночный образ жизни. Взрослые особи питаются нектаром, в то время как личинок самки выкармливают парализованными или мертвыми насекомыми.
До сих пор самыми древними представителями группы были краброниды из бирманского янтаря, возраст которого оценивается примерно в 99 миллионов лет. Более древнюю песочную осу удалось описать бразильским энтомологам во главе с Брунно Розой (Brunno B. Rosa) из Университета Сан-Паулу. Ископаемые остатки двух особей обнаружены в бразильской формации Крату (Crato Formation), которая славится хорошей сохранностью окаменелостей (подобные местонахождения называют лагерштеттами консервационного типа). Возраст отложений этой формации датируется в пределах аптского яруса нижнего мела (121,4−113 миллионов лет).
Длина тела одной особи составляла 7,27 миллиметра, а второй — 8,23 миллиметра. Энтомологи отнесли их к новому роду и виду — Exallopterus spectabilis.
Родовое название переводится как «совершенно другое крыло», так как новый вид сильно отличается от других представителей Apoidea из формации Крату. Видовое название означает «примечательный» или «удивительный», так как находка песочной осы в нижнем мелу оказалась неожиданной.
Ученые поместили E. spectabilis в отдельную трибу Exallopterini. Точное положение этой трибы в семействе (авторы придерживаются монофилии крабронид) не удалось установить.
Палеосреда формации Крату реконструируется как озеро со значительными сезонными колебаниями уровня воды, которое было отделено от засушливой зоны поясом гелофитов (болотных растений) и мезофитов (растений, приспособленных к умеренной влажности). Роза и его коллеги считают, что E. spectabilis, скорее всего, обитал в засушливой зоне, так как жилкование его крыльев схоже с таковым у современных представителей Apoidea из засушливых регионов. Учитывая, что песочных ос находили в бирманском янтаре, который сформировался во влажном тропическом лесу, это открытие показывает, что уже на ранних этапах эволюции краброниды занимали разнообразные местообитания.
Недавно мы писали о другой находке из формации Крату: палеонтологи обнаружили у птерозавра тупандактиля пикнофибры и выяснили, что эти покровные структуры при жизни были разного цвета.
Семён Морозов