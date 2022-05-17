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14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хозяин показал, как его собака мастерски катается на серфе

Клип набрал 19 миллионов просмотров.

Рози Дроттар, как ее назвал хозяин, не боится волн. Более того — соцсети бесстрашной собаки заполнены видео и фотографиями с пляжа, где четырехлапая серфингистка покоряет волны. В описании профиля у Рози стоит милый девиз: «Вилять хвостом и хлопать ушами».

Поделившись видео, серфингист написал: «25 секунд на волне, собачья жизнь — на серфинге».

Олеся Маевская

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