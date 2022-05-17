14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хозяин показал, как его собака мастерски катается на серфе
Клип набрал 19 миллионов просмотров.
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Рози Дроттар, как ее назвал хозяин, не боится волн. Более того — соцсети бесстрашной собаки заполнены видео и фотографиями с пляжа, где четырехлапая серфингистка покоряет волны. В описании профиля у Рози стоит милый девиз: «Вилять хвостом и хлопать ушами».
Поделившись видео, серфингист написал: «25 секунд на волне, собачья жизнь — на серфинге».
Олеся Маевская