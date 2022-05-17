Минцифры: в Россию вернулись около 80% граждан, уехавших из-за военной операции

Министр обсудил эту тему на просветительском форуме «Новые горизонты». Шадаев рассказал, что на прошлой неделе Минцифры получило анализ операторов связи по симкартам россиян. Анализ показал, сколько граждан уехало и сколько из них вернулось. «Цифры обнадеживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Владимир Путин начал военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Страны Запада в ответ ввели уже несколько пакетов санкций. В конце февраля, по данным источников «Ъ», о желании уехать говорили около 5 тыс. IT-специалистов. К концу марта Россию покинули 50−70 тыс. IT-специалистов. В рамках мер поддержки для отрасли правительство освободило IT-компании от налогов на три года и предоставило их сотрудникам отсрочку от армии, а также запустило для IT-специалистов льготную ипотеку под 5%.