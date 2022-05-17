Как на 500-рублевой купюре появился аргентинский парусник На купюре нарисован учебный парусник ВМС Аргентины - фрегат «Либертад»
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минцифры: в Россию вернулись около 80% граждан, уехавших из-за военной операции

Порядка 80% россиян, выехавших из страны после начала военной операции на Украине, вернулись после 15 мая, утверждает глава Минцифры Максут Шадаев. Точные цифры он не привел. По его словам, «значимую» часть вернувшихся составляют IT-специалисты.

Источник: РИА "Новости"

Министр обсудил эту тему на просветительском форуме «Новые горизонты». Шадаев рассказал, что на прошлой неделе Минцифры получило анализ операторов связи по симкартам россиян. Анализ показал, сколько граждан уехало и сколько из них вернулось. «Цифры обнадеживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

24 февраля Владимир Путин начал военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Страны Запада в ответ ввели уже несколько пакетов санкций. В конце февраля, по данным источников «Ъ», о желании уехать говорили около 5 тыс. IT-специалистов. К концу марта Россию покинули 50−70 тыс. IT-специалистов. В рамках мер поддержки для отрасли правительство освободило IT-компании от налогов на три года и предоставило их сотрудникам отсрочку от армии, а также запустило для IT-специалистов льготную ипотеку под 5%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лаура Кеффер

 Стало известно имя нового лидера ЛДПР
Что ждет Швецию и Финляндию в НАТО, объяснил эксперт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь