16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как процесс приготовления шашлыка губит легкие
Аромат готовящегося на костре мяса может вызвать даже потерю сознания.
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Сотрудники Института физической химии при Польской академии наук в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды США изучили влияние на здоровье человека нитрофенолов — органических и в то же время канцерогенных соединений в воздухе. Результаты своих наблюдений ученые опубликовали в журнале Environmental Pollution.
Токсичные как для млекопитающих, так и для растений соединения поражают центральную нервную систему, почки и печень, раздражают слизистые оболочки и кожу, приводя к дерматитам. 4-нитрофенол имеет замедленное взаимодействие с кровью и может вызвать цианоз, спутанность и потерю сознания.
Но дым от шашлыков или барбекю — не единственный источник нитрофенолов, к ним также относятся промышленные выбросы паров и отходов, выхлопы автомобилей, сжигание мусора, дров или травы в поле. Под солнечным светом все они превращаются в канцерогенные соединения.
Также авторы статьи провели исследования, в ходе которых установили, что клетки, пережившие воздействие этих органических соединений, демонстрировали разрушение митохондриальной мембраны, которая действует как естественный барьер. «Прорвавшись» сквозь него, нитрофенолы попадали в саму клетку и провоцировали апоптоз, а затем — некроз.
Наиболее опасными для человека, как уточняют сотрудники Института, являются смог и дым от лесных пожаров.
«Дисморфные митохондрии связаны с хроническими респираторными заболеваниями, включая астму, аллергию, бронхит и легочную гипертензию. Таким образом, последствия воздействия нитрофенолов на уровне суборганелл могут указывать на нарушения в функционировании митохондриальных мембран», — подытожили ученые.
Олеся Маевская