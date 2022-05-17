16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Парагвае обнаружили неизвестную науке змею
Рептилия имеет яркую расцветку, но она не ядовита.
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Красивая неядовитая змея, ранее неизвестная науке, была обнаружена в Парагвае и изучена сотрудниками парагвайской неправительственной организации волонтеров-экологов Para La Tierra в сотрудничестве с Институтом биологических исследований Парагвая. О случайной находке ученых сообщает Phys.org.
Рептилия принадлежит к роду Phalotris, включающему 15 видов. Все они обитают в центральной части Южной Америки и имеют яркий окрас с желтыми, черными и красными узорами. Жан-Поль Бруар, один из исследователей, случайно наткнулся на особь нового вида, копая яму на ранчо Лагуна Бланка в 2014 году. Вместе со своими коллегами Полом Смитом и Пьером Каччиали он описал и назвал его Phalotris shawnella.
На данный момент известно лишь о трех живых особях, обитающих в лесах Серрадо в департаменте Сан-Педро на востоке Парагвая.
Столь маленькая популяция змей побудила авторов рассмотреть их как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и обратить на него внимание Международного союза охраны природы.
Phalotris можно встретить только в известном туристическом месте Лагуна Бланка, районе, объявленном важной зоной для сохранения амфибий и рептилий.
«Эта находка еще раз демонстрирует необходимость защиты окружающей среды в этом регионе Парагвая, — комментируют авторы. — Лагуна-Бланка была объявлена природным заповедником сроком на 5 лет, но в настоящее время не имеет никакой защиты. Сохранение этого места следует сделать национальным приоритетом».
Олеся Маевская