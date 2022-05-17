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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крики шимпанзе оказались похожи на человеческую речь

Возможно, у них есть собственный язык.

Источник: СС0/DaFranzos

Коллектив немецких и французских ученых проанализировал около 900 часов звукозаписей криков обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes). Авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Communications Biology установили, что они гибки и структурированы, как человеческий язык. Ранее предполагалось, что животные не обладают такими способностями.

Происхождение человеческого языка как таковое до сих пор остается одной из главных загадок эволюции. В особенности ученым было интересно установить причинно-следственную связь появления уникальной способности человека объединять ограниченный набор звуков в слова, а слова — в структурированные предложения.

В отличие от людей животные, такие как птицы и летучие мыши, используют при общении конечный набор звуков, но комбинировать, структурировать и менять их не представляется возможным. Авторы исследования проанализировали 4826 записей 46 диких взрослых шимпанзе (принадлежавших к трем семейным группам) из национального парка Таи в Кот-д’Ивуаре и выделили 390 уникальных звуковых последовательностей.

Учеными оценивались их гибкость, упорядоченность и рекомбинативность. Ранние исследования с восточными синицами и гиббонами не были столь поразительны, и считалось, что только в человеческом языке все звуковые последовательности проявляются одновременно.

Олеся Маевская

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