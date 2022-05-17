16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коты запоминают клички других питомцев, но не имена людей
Исследователи уверены, что все из-за вкусняшек.
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Японские ученые опубликовали в журнале Nature исследование по изучению поведения кошек. Оказывается, они узнают чужие клички на слух. В экспериментах задействовали 48 котов, 29 из которых жили в котокафе, а другие 19 — в доме с хозяевами и другими питомцами.
Животным показывали фотографии их «знакомых», параллельно выкрикивая клички — настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше. «Это указывает на эффект обманутого ожидания», — пояснили исследователи.
Ученые считают, что, запоминая чужие клички, коты получают преимущество во время кормежки. Конкурирующим за пищу кошкам важно знать, кого именно зовут поесть: их или кого-то другого. При этом им безразличны имена хозяев: с людьми бороться за пропитание бессмысленно, следовательно, как и запоминать о них такую информацию.
Олеся Маевская