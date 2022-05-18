Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок

В списке 19 стран, девять из них — с пляжными курортами. Проще всего россиянам добраться до Турции, есть регулярные рейсы, чартерные из Москвы и регионов. Для въезда необходим либо ПЦР-тест, либо сертификат переболевшего, либо документ о вакцинации «Спутником V».
Кроме того, туристам доступны прямые перелеты в Египет, ОАЭ. Правила въезда похожи, но для того, чтобы попасть в Дубай и Абу-Даби, нужно зарегистрироваться в специальном приложении (у каждого эмирата — свое). Для посещения Египта в аэропорту прилета нужно получить либо визу, либо «синайский штамп» (тем, кто летит в Шарм-эш-Шейх).
Также есть прямые рейсы в Бахрейн и Катар, визы ставятся по прибытии. Для посещения последнего нужны несколько условий: зарегистрироваться на портале и получить онлайн-одобрение, иметь ПЦР-тест не старше 48 часов, сертификат вакцинации «Спутником V» (выданный не ранее чем за полгода и не позднее, чем за 14 дней до поездки), а также результат теста на антитела (к S-белку), полученный не ранее чем за 30 дней до поездки.
Доступна туристам и Шри-Ланка, для въезда требуется либо тестирование на коронавирус, либо сертификат переболевшего и минимум одна доза прививки или документ о вакцинации. Зато на Мальдивы, куда также есть прямые рейсы, доступ — свободный.
Израиль, чья авиакомпания ElAl соединяет Москву и Тель-Авив, готовится отменить тесты на коронавирус с 21 мая. Пока проходить их все же требуется.
Еще одна пляжная страна, куда есть прямые рейсы, — это Казахстан. Отдохнуть на Каспийском море там можно в Актау. Нужно сдать ПЦР-тест.
Рейсы есть, но море далеко
Также напрямую можно попасть в Индию и Венесуэлу (в Дели и Каракас соответственно), но, чтобы добраться до пляжа, придется совершить еще и внутренний перелет.
Индия — визовая страна для россиян, но разрешение на въезд можно получить онлайн. Кроме того, придется пройти ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Венесуэла визы не требует, но тестирование необходимо дважды: перед отлетом (в течение 48 часов) и платное по прибытии.
За границу без купальника
Единственная европейская страна, куда сейчас есть прямые перелеты, — Сербия. На данный момент, лайнеры Air Serbia в Белград летают лишь из Москвы, но в июне добавятся из Санкт-Петербурга и Сочи.
Доступны прямые перелеты в соседние страны: Белоруссию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан. Правила лучше уточнить, но обычно либо действуют доковидные, либо понадобится ПЦР или вакцинация. Визы не нужны, в Белоруссию и Армению можно с российским паспортом.
Есть прямые перелеты и в Иран. Индивидуальным гостям нужно сделать визу, путешествующим группой через аккредитованного туроператора — нет. Понадобится и сертификат о вакцинации («Спутник V» признается), и тестирование.
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