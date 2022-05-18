Роднянский снимет сериал о Путине по бестселлеру Зыгаря

«Сериал расскажет не только о махинациях различных политических игроков. В первую очередь он продемонстрирует эволюцию мышления Путина», — заявил господин Роднянский изданию Variety.
Продюсер рассказал, что сериал станет «настоящей, ужасающей историей о том, как человек, изменивший мир, смог прийти к власти». По словам господина Роднянского, актуальные события на Украине являются следствием мировосприятия Владимира Путина, сформированного под влиянием событий начала 2000-х годов.
Книга Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать» основана на интервью на тот момент главного редактора телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) с анонимными собеседниками, связанными с руководством России. В ней представлен альтернативный взгляд на современную историю России и ключевые события последних десятилетий, основанный на информации источников господина Зыгаря.
После начала военной операции на Украине продюсер Александр Роднянский выступает с критикой российского руководства и действий армии России. Он известен как президент фестиваля «Кинотавр», четырехкратный номинант на премию «Оскар» и продюсер множества телесериалов и кинофильмов, в том числе «Дылда», «Питер FM», «Левиафан», «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня».