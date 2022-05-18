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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японец по ошибке получил от властей $360 тысяч

И тут же просадил их в казино.

Независимое информационное агентство Японии Kyodo News пишет о счастливчике, на которого подали в суд. 24-летний мужчина по ошибке получил от властей 46,3 млн иен ($360 тысяч, или 23 млн рублей) в качестве госпомощи населению в борьбе с последствиями COVID-19. Мужчина в считанные дни проиграл полученную сумму в онлайн-казино.

Чиновник из мэрии города Абу должен был отправить на счета 463 малообеспеченных семей по 100 тысяч иен (почти 50 тысяч рублей) в качестве помощи, но вместо этого по ошибке перевел всю сумму человеку, который был первым в списке. Теперь игроман вынужден судиться с местными властями.

Японец вряд ли сможет вернуть деньги, но мэрия требует от ответчика 51 млн иен (25,4 млн рублей) — сумма полного возврата средств вместе с компенсацией судебных издержек. Денег у обвиняемого в растрате нет, но он обещает «искупить свои грехи».

Олеся Маевская

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