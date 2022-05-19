10:31 (мск), источник: Life.ru
В США захотели запретить термин «ожирение»
Учёные уверены, что упрёки в обществе к людям с нездоровым весом являются дискриминацией и их следует приравнять к расизму. Однако не все американцы согласны с медиками.
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В США планируют запретить термин «ожирение» из-за того, что он звучит слишком оскорбительно. Об этом заявили в отделении здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго.
В учреждении уверены, что негативное отношение в обществе к людям с нездоровым весом — это дискриминация. Поэтому в данном случае нужно использовать термин «человек с большим телом». Кроме того, подобные упрёки следует приравнять к расизму.
Однако сами американцы не согласились с учёными. Они указали, что медики взялись за этимологию, хотя должны бороться с реальной проблемой. Так, в США за 2021 год умерло свыше 100 тысяч диабетиков. А проблемы с лишним весом имеет более 40% граждан Соединённых Штатов.