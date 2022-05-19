11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
55-летний китаец пытается поступить в один и тот же университет уже 40 лет
Это его 26-я попытка.
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55-летний китаец Лян Ши больше половины своей жизни потратил на подготовку к вступительным экзаменам в ВУЗ мечты — Сычуаньский университет, пишет портал NextShark. Первую попытку сдать их он предпринял в 17 лет.
С 1983 года Лян сдавал экзамен гаокао (аналог нашего ЕГЭ), но проходной балл набрать ему так и не удалось. К тому же, с 1987 по 2001 год ему пришлось сделать перерыв — в Китае ввели закон, по которому гаокао могли сдавать только холостые люди младше 25 лет. Как только запрет отменили, настойчивый Ши возобновил свои попытки.
Максимальный балл для прохождения в Сычуаньский университет в прошлом году составил 521 балл, но Ляну удалось набрать лишь 403. Вечный абитуриент не отчаивается: в этом году он хочет попробовать сменить стратегию, отказаться от естественных наук и поступать на гуманитарный факультет.
Олеся Маевская