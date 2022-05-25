16:32 (мск), источник: Московский комсомолец
Снизят ли «тяжелые» штрафы число нарушений ПДД?
Только ли неотвратимость и тяжесть наказания может заставить соблюдать ПДД?
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Смогут ли «тяжелые» штрафы заставить соблюдать ПДД? Ответ на этот вопрос обсуждается в прессе давно, однако однозначного ответа на него так и не получено. Жаркие дискуссии неоднократно возникали на популярных в автомобильной среде площадках. А между тем есть опыт европейских стран, который доказывает, что именно тяжесть и неотвратимость наказания за нарушение ПДД действует эффективнее любой «просветительской работы» и профилактических мероприятий. Почему так происходит? На этот вопрос ответ дает Дмитрий Давыдов — автор проекта «20 идей по развитию России».
В одной из своих работ, посвященной экономическим аспектам развития России, он поднимает вопрос увеличения штрафов и приводит следующие данные: «Штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч в 2002 году составлял 500 рублей. А величина прожиточного минимума в 1-м квартале того же года — 1 719 рублей. В 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля (то есть больше почти в 7 раз), но при этом штраф за это правонарушение остается таким же». А если учесть, что автомобилисты эффективно пользовались возможностью сократить размер выписанного им штрафа в половину, уплатив его в установленные законом сроки, то для многих получение такой «индульгенции» стало нормой жизни.
При этом решение возникшей проблемы не требует каких-либо больших затрат времени и финансов.
Так, Дмитрий Давыдов предлагает использовать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, и исчислять все штрафы с учетом этого показателя, актуального дню сегодняшнему. Как альтернативный вариант, автор предлагает привязать размер штрафа к прожиточному минимуму.
Заметим, что такой подход не означает многократный рост тарифа, что непременно повлечет за собой волну народного негодования, а именно коррекцию в разрезе текущей экономической ситуации. А что, решение вопроса выглядит вполне логичным. С одной стороны, ужесточение наказания за нарушение Правил дорожного движения заставит автолюбителей их соблюдать. Это непременно повысит культуру вождения и снизит аварийность (травматизм, смертность) на дорогах. С другой стороны, увеличение штрафов с привязкой их значений к актуальным показателям прожиточного минимума, котировкам валют, состояния экономики в целом позволит наполнить бюджет средствами, которые так необходимы сегодня для развития страны.
К сожалению, инициатива Дмитрия Давыдова на сегодняшний день не была поддержана правительством России по причине того, что «исчисление административных штрафов, исходя из единого расчетного показателя, не позволит дифференцировать административную ответственность в зависимости от степени общественной вредности» — ответил Минюст. На это Давыдов ответил, что на деле использование расчетного показателя не замещает дифференцированный подход, а лишь корректирует его с учетом стоимости национальной валюты и доходов граждан, заставляя нарушителей ПДД оценивать последствия своих действий. Именно в этом и состоит суть идеи! Кроме того, новый порядок исчисления штрафов никоим образом не ограничивает органы власти изменять (повышать или понижать) их размер в зависимости от общественной вредности. Коррекция тяжести ответственности позволит гарантировать покрытие причиненного вреда, например, дорожной инфраструктуре, причем с учетом текущих цен на материалы и работы. А значит, государство не понесет убытков!
Важно отметить, что в предложении Дмитрия Давыдова корректирующий коэффициент определяется на основе глубокого анализа экономической ситуации в стране: динамики изменения цен на товары и услуги, платежеспособности населения, величины МРОТ