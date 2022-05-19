14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
50 лет рекордсмен Книги Гиннесса ежедневно ел «Биг Мак»
Чаще всего даже два.
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В августе 2021 в Книге рекордов Гиннесса появилось имя Дональда Горске, который за свою жизнь съел 32 340 «Биг Маков» — это как минимум один бургер в день, но рекордсмен не всегда ограничивался единственным сэндвичем.
17 мая 2022 года его имя снова попало в Книгу: исполнилось 50 лет с тех пор, как Дональд ввел в свой ежедневный рацион одно из самых популярных блюд Макдональдса. За 50 лет Горске провел всего 8 дней без любимого блюда.
Рекордсмен отпраздновал юбилей в своем любимом ресторане McDonald’s в Фон-дю-Лак, штат Висконсин, где он впервые попробовал «Биг Мак» в 1972 году. По словам Дональда, это была любовь с первого укуса: «В тот момент я сказал себе: “Возможно, я буду есть это блюдо до конца своей жизни”». В том самом висконсинском ресторане быстрого питания висит памятное фото с Горске, а в честь 50-летия сотрудники повесили поздравительный плакат.
Первый рекорд Дональда по количеству съеденных за всю жизнь «Биг Маков» был официально зафиксирован в 1999 году и составлял 15 490 бургеров. Горске хранит подробные сведения обо всех съеденных им сэндвичах, сохраняя коробки и чеки от них. Юбиляр все еще считает «Биг Мак» лучшим бургером на свете.
Олеся Маевская