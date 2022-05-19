Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал

«Завершена длившаяся четыре года уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация выдающегося живописного произведения — картины “Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года” (1885)», — говорится в сообщении.
В галерее рассказали, что, помимо разрушений, связанных с вандализмом, картина имела серьезную «хроническую болезнь» — расслаивание красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом.
Кроме того, после нападения холст оказался порван в трех местах в центральной части полотна, в результате чего был затронут красочный слой.
«Если бы оборот картины не был закрыт массивным дубовым щитом, урон мог оказаться более серьезным. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений и усугубили проблемы, связанные с изначальной “болезнью” произведения», — уточнили в пресс-службе.
Сразу после нападения началась исследовательская программа, сопровождавшая все этапы реставрационной работы, в частности, удалось провести рентгенографию полной поверхности полотна и получить панорамное изображение в высоком разрешении, отметили в музее.
Также изучались и тестировались разные виды классических и современных адгезивов (специальных веществ, способных соединять материалы путем поверхностного сцепления. — Прим. ред.) с привлечением ученых из МФТИ, исследовательских центров Российской академии наук и Государственного института реставрации.
В депозитарии Третьяковской галереи создали специальную реставрационную мастерскую, а также сконструировали и изготовили уникальное оборудование — подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой и реставрационное кресло. Помимо этого, в процессе реставрации в России впервые применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия.
Отмечается, что нападение на картину в 2018 году было не первым. Ранее ее повредили в 1913 году, после чего провели большую реставрацию, включающую дублирование холста. Полотно в течение ста лет не покидало стены музея из-за сложного состояния сохранности. «Исключение было сделано лишь один раз, во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию», — рассказали в учреждении.