Российские работодатели начали повышать зарплаты Прибавка составила до 30%
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В немецком городе Вальдорф всех кошек отправили под домашний арест

Ограничение будет действовать до конца августа.

Газета The Independent пишет о суровом решении в отношении домашних кошек. Власти города Вальдорф на юго-западе Германии потребовали от владельцев пушистых питомцев ограничить их прогулки на свежем воздухе до конца лета.

Причина: опаска за размножение и потомство редкой птицы — хохлатого жаворонка, который гнездится на земле и зачастую становится легкой добычей для хищников. Популяция этого вида в Западной Европе резко сократилась за последние десятилетия, и для его выживания важна судьба каждого птенца.

Летний запрет на выгул кошек может растянуться на три ближайших года, но владельцы животных считают его нецелесообразным. Руководство местной организации по защите животных и вовсе намерено отстаивать в суде кошачье право гулять самим по себе.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь