16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В немецком городе Вальдорф всех кошек отправили под домашний арест
Ограничение будет действовать до конца августа.
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Газета The Independent пишет о суровом решении в отношении домашних кошек. Власти города Вальдорф на юго-западе Германии потребовали от владельцев пушистых питомцев ограничить их прогулки на свежем воздухе до конца лета.
Причина: опаска за размножение и потомство редкой птицы — хохлатого жаворонка, который гнездится на земле и зачастую становится легкой добычей для хищников. Популяция этого вида в Западной Европе резко сократилась за последние десятилетия, и для его выживания важна судьба каждого птенца.
Летний запрет на выгул кошек может растянуться на три ближайших года, но владельцы животных считают его нецелесообразным. Руководство местной организации по защите животных и вовсе намерено отстаивать в суде кошачье право гулять самим по себе.
Олеся Маевская