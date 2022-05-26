В России впервые собрали первую базу генетических данных молочных пород коз и овец

Хотя мелкий рогатый скот нужен российским фермерам для производства молочных продуктов, собственные породы молочных коз и овец, по данным министерства, в России не выведены: не разработана методология селекции, включая современные методы геномной оценки.
«В Тимирязевской академии совместно с исследователями Федерального исследовательского центра животноводства (ФИЦ ВИЖ) им. Л. К. Эрнста впервые сформировали базу данных о полных геномах и признаках продуктивности более чем 1 тыс. коз зарубежной селекции зааненской, тоггенбурской, альпийской пород, а также отечественной карачаевской и овец породы лакон. Сейчас ученые проводят полный ассоциативный анализ (GWAS) для поиска наиболее важных генов продуктивности, которые определят лучшие экономические показатели при разведении данных пород в России», — говорится в сообщении.
«Планируем вывести одну породу молочных коз и одну молочных овец. Полученные данные позволили обосновать вектор селекции молочных коз и овец имеющихся пород, а также создать фундамент для выведения в ближайшее десятилетие отечественных пород, опираясь исключительно на собственные генетические инструменты», — приводятся в сообщении слова Селионовой.
Также ученые разрабатывают программный комплекс для учета молочной продуктивности коз. Создание пород молочных коз и овец и обеспечение независимости в области генетических ресурсов животных — часть стратегического проекта Тимирязевской академии в рамках реализации федеральной программы «Приоритет 2030».