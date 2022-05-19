20:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер греческий композитор Вангелис
В возрасте 79 лет умер греческий композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу, сообщает газета «Катимерини». Его называют одним из родоначальников электронной музыки.
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По информации издания, композитор скончался поздно вечером во вторник, 17 мая. Обстоятельства смерти не уточняются.
Вангелис родился в 1945 году в городе Волос, музыкой занимался с детства, учился в Сорбонне, после учебы жил за границей. Одна из наиболее известных его работ — музыка к фильму «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. За музыку к фильму «Огненные колесницы» удостоился премий «Оскар» и «Грэмми».
Виктория Колганова