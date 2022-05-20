В КНДР умер маршал, бывший личным телохранителем Ким Ир Сена

Он скончался от полиорганной недостаточности. Хэ прославился тем, что установил «монолитную командную систему» Ким Чен Ына в армии, был одной из главных фигур в правящей Рабочей партии, членом Политбюро и Центрального комитета, а также входил в Центральный военный совет, пишет Yonhap. Кроме того, маршал помогал бывшему главе КНДР Ким Чен Иру усилить контроль над вооруженными силами.
Маршал во время Корейской войны также был личным телохранителем Ким Ир Сена — основателя КНДР и создателя северокорейской идеологии чучхе, которая изначально была задумана как синтез марксизма с народными традициями корейцев. Вместе с тем, как отмечает Yonhap, Хён Хэ повлиял на «образование» нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына.
«Посвятив себя служению КНДР в высших военных органах страны во время важного исторического периода передачи революционного дела чучхе, он [Хэ] обеспечил незыблемость командной системы лидера Ким Чен Ына в армии», — передаёт северокорейское агентство (цитата по ТАСС). — «Его достижения перед партией, революцией, страной и народом уйдут вместе с победоносным продвижением дела чучхе».