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13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Пензенской области выпустили на волю орлана-белохвоста

Птица занесена в международную Красную книгу.

Пензенские специалисты по охране редких видов птиц и животных спасли орлана-белохвоста, передает «МИР 24».

Десятилетний самец попал в руки сотрудников Росприроднадзора в крайне истощенном состоянии. После длительной реабилитации орлан полон сил и готов вернуться в естественную среду обитания.

В Пензенской области зафиксировано всего десять репродуктивных пар этой птицы семейства ястребиных, поэтому каждый ее представитель невероятно ценен.

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Олеся Маевская

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