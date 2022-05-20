13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Пензенской области выпустили на волю орлана-белохвоста
Птица занесена в международную Красную книгу.
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Пензенские специалисты по охране редких видов птиц и животных спасли орлана-белохвоста, передает «МИР 24».
Десятилетний самец попал в руки сотрудников Росприроднадзора в крайне истощенном состоянии. После длительной реабилитации орлан полон сил и готов вернуться в естественную среду обитания.
В Пензенской области зафиксировано всего десять репродуктивных пар этой птицы семейства ястребиных, поэтому каждый ее представитель невероятно ценен.
Олеся Маевская