Россияне назвали самых нелюбимых литературных персонажей

Лидирующие позиции занимают антагонисты из серии книг о «Гарри Поттере». На первом месте помощник министра магии Корнелиуса Фаджа из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» (46,1%), а на третьем предатель Питер Петтигрю, более известный как Хвост (21,8%). Между ними расположилась Белла Свон из вампирской саги «Сумерки». Она набрала (29,9%).
«Далее расположились персонаж серии романов “Песнь льда и пламени” Джорджа Мартина король Джоффри Баратеон (19,8%) и Лидия Беннет, известная по роману Джейн Остин “Гордость и предубеждение (19%)”, — пишет “Газета.Ru” со ссылкой на пресс-службу.
В рейтинге русской литературы первое место среди отталкивающих персонажей у приказавшей утопить Герасиму свою собаку Муму помещицы из повести Ивана Тургенева «Муму» (25,3%). Затем идет главная героиня романа Льва Толстого «Анна Каренина» (22,4%), а замыкает тройку лидеров главный герой романа «Лолита» Владимира Набокова Гумберт Гумберт (19%).
1 февраля сообщалось, что в России более чем на 50% выросли продажи книг по эзотерике. По данным издательства «Эксмо», рост продаж составил по итогам года более 53%, обеспечив группе 400 млн рублей доходов. Уточняется, что в 2020 году продажи в этой категории росли только на 13%.
К эзотерическому направлению относят книги о гаданиях, предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении.