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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Германии пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин

Настоящие лошадиные силы в действии.

Источник: AP 2022

Поездка 33-летней немки Стефани Киршнер на работу теперь занимает больше времени, но в разы подешевела после того, как она перестала пользоваться своим внедорожником, пишет газета The Washington Post. В отличие от своих соотечественников, у владелицы конезавода и дрессировщицы лошадей было преимущество.

«Я подозревала, что цены на сено и многие другие вещи поднимутся, поэтому решила сэкономить», — прокомментировала Стефани. Дорога от дома до работы составляет 3,5 мили (около 6 км). Это 15 минут на машине или больше часа на повозке. Но Киршнер подсчитала, что, учитывая, сколько топлива потребляет ее внедорожник Toyota, она экономит около 250 евро (больше 15000 рублей) в месяц на бензине.

Ее повозка, запряженная двумя лошадьми, пользуется популярностью у детей и соседей. Но без казусов не обходится. «Люди раздражаются, когда не могут объехать мимо меня достаточно быстро», — говорит Стефани. Она также признает, что ее ответ на рост цен на топливо подходит не всем.

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Олеся Маевская

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