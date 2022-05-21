ВОЗ подтвердила около 80 случаев оспы обезьян

«ВОЗ и ее партнеры работают над тем, чтобы понять степень распространения и причины вспышек оспы обезьян», — отметили в организации. «Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными, — говорится в сообщении. — Зафиксировано около 80 подтвержденных случаев, и 50 ожидают завершения расследования».
В организации пояснили, что оспа обезьян распространяется «при тесном контакте». Поэтому «большему риску заражения подвергаются люди, тесно контактирующие с инфицированными».
ВОЗ назвала неприемлемой «стигматизацию групп людей из-за заболевания», поскольку вследствие этого заболевшие могут избегать обращаться к врачам, что чревато скрытым распространением инфекции.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.
От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.
Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум в 11 странах — Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.