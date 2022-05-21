«Вояджер-1» начал присылать на Землю странные данные

По словам руководителя проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Сюзанны Додд, аппарат начал присылать на Землю не имеющие смысла данные. В настоящее время он является наиболее удаленным от Земли объектом, созданным человеком. Скорость его полета составляет 61 тысячу километров в час.
«Можно сказать, что задачи такого рода на данном этапе миссии — практически норма», — объяснила она.
Додд уточнила, что «Вояджер-1» присылает неверные данные телеметрии. Ученые пытаются выяснить, что произошло и можно ли продолжать использовать аппарат в дальнейшем.
Аппараты «Вояджер» были запущены в 1977 году и их срок службы во много раз превысил ожидаемый.
Ранее сообщалось, что «Вояджер-1» обнаружил плазменные волны — гул межзвездного газа.