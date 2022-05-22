Заболеваемость ковидом растет почти в 70 странах мира

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — сказал глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала до самого низкого уровня с марта 2020 года.
Гендиректор призвал все страны добиться охвата прививками не менее 70% населения. При этом уязвимые группы — медицинские работники, люди старше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем, должны быть вакцинированы на 100%, считает он.
«Мы призываем все страны быть готовыми повторно ввести и адаптировать меры [против распространения COVID-19] в сфере здравоохранения и социальные меры, если это необходимо», — отметил Гебрейесус.
По данным ВОЗ на 23:14 мск 20 мая, в мире было зарегистрировано с начала пандемии 521 920 560 случаев заражения коронавирусом и 6 274 323 случая смерти из-за инфекции.
Участники открывшейся в Женеве в воскресенье 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (по 28 мая) сосредоточат внимание на укреплении готовности мирового сообщества к реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом уроков пандемии. В главном ежегодном форуме ВОЗ, который впервые с 2019 года проходит в очном формате, участвуют представители 194 государств — членов ВОЗ, включая Россию.