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22:15 (мск), источник: ТАСС

Заболеваемость ковидом растет почти в 70 странах мира

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости ковидом наблюдается почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне снижения в мире тестирования на коронавирус, заявил в воскресенье генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Выступая на открывшейся в Женеве 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, он призвал все государства добиться охвата прививками против COVID-19 не менее 70% населения и быть готовыми вновь ввести санитарные противоковидные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — сказал глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала до самого низкого уровня с марта 2020 года.

Как подчеркнул Гебрейесус, коронавирус «преподносил сюрпризы на каждом повороте» и все еще невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».

Гендиректор призвал все страны добиться охвата прививками не менее 70% населения. При этом уязвимые группы — медицинские работники, люди старше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем, должны быть вакцинированы на 100%, считает он.

К настоящему времени лишь 57 государств достигли показателя в 70%, тогда как средний уровень в мире составляет 60%.

«Мы призываем все страны быть готовыми повторно ввести и адаптировать меры [против распространения COVID-19] в сфере здравоохранения и социальные меры, если это необходимо», — отметил Гебрейесус.

По его словам, ситуация с обеспечением вакцинами в мире улучшилась, однако «в некоторых странах наблюдается недостаточная политическая приверженность проведению вакцинации».

По данным ВОЗ на 23:14 мск 20 мая, в мире было зарегистрировано с начала пандемии 521 920 560 случаев заражения коронавирусом и 6 274 323 случая смерти из-за инфекции.

Участники открывшейся в Женеве в воскресенье 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (по 28 мая) сосредоточат внимание на укреплении готовности мирового сообщества к реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом уроков пандемии. В главном ежегодном форуме ВОЗ, который впервые с 2019 года проходит в очном формате, участвуют представители 194 государств — членов ВОЗ, включая Россию.

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