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07:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова

АШХАБАД, 23 мая — РИА Новости. На территории Ахальского велаята (центральная область Туркмении) установят статую ахалтекинского коня Акхана (Белый хан), сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Источник: © РИА Новости

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — нацио­нальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием “Звезда спорта” на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что «документом предписано приступить к строительным работам в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года».

Туркменский новостной сайт Туркменпортал по этому поводу пишет, что «Акхан — легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов». В 2018 году он прославился тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Туркменпортал также отмечает, что это не первый памятник, установленный ахалтекинским коням в Туркмении. В апреле 2013 года состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной ахалтекинскому скакуну Полатлы (Стальной), а год спустя был открыт монумент в честь ахалтекинца Янардага (Огненная гора), изображенного на Государственном гербе Туркменистана.

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