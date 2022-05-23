В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
«В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — национальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием “Звезда спорта” на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что «документом предписано приступить к строительным работам в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года».
Туркменский новостной сайт Туркменпортал по этому поводу пишет, что «Акхан — легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов». В 2018 году он прославился тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Туркменпортал также отмечает, что это не первый памятник, установленный ахалтекинским коням в Туркмении. В апреле 2013 года состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной ахалтекинскому скакуну Полатлы (Стальной), а год спустя был открыт монумент в честь ахалтекинца Янардага (Огненная гора), изображенного на Государственном гербе Туркменистана.