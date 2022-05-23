14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США пациентке выставили счет за слезы на приеме у врача
«Услуга» оказалась одной из самых дорогих в чеке.
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25-летняя блогерша Камилла Джонсон в социальных сетях рассказала о возмутительном отношении врачей к ее младшей сестре. Девушка не смогла сдержать слезы, когда рассказывала о своем состоянии, и за это с нее потребовали плату за «излишнюю эмоциональность», пишет New York Post.
«Моя младшая сестра не могла справиться со своим психическим состоянием и наконец-то выбралась к врачу. Они взяли с нее 40 долларов за то, что она плакала», — написала Камилла.
Фотография с чеком стала вирусной, набрав более 54 тысяч репостов и 425 тысяч лайков, а также тысячи комментариев от людей, выражающих свое потрясение.
«Нам нужны кардинальные изменения в отрасли здравоохранения, и я подумала, что поделиться этой историей было бы хорошим способом начать дискуссию и помочь отстаивать изменения», — заключила Камилла.
Олеся Маевская