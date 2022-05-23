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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде создали древесный материал прочнее титанового сплава

Его будут производить из отходов.

Орландо Рохас, сотрудник Университета Британской Колумбии (Канада), и его коллеги изобрели процесс, позволяющий перерабатывать старую древесину в новый материал, пишет New Scientist. Ученые разработали технологию растворения лигнина, одеревеневших стенок растительных клеток, который выполняет функцию природного клея.

Британские ученые пояснили, что новый материал не похож на древесину, но обладает более высокими эксплуатационными свойствами. Эксперименты показали, что он более устойчив к разрушению, чем нержавеющая сталь и титановые сплавы.

Материал можно получить из любых древесных отходов, включая стружку и опилки, а после использования повторно отправлять в переработку.

Стоимость подобной разработки Рохас и его команда пока что не могут оценить в денежном эквиваленте, но для снижения издержек надеются запустить его сразу в промышленное производство.

Олеся Маевская

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