16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дагестане запустили производство бурок с солнечными панелями
Из традиционной одежды в портативный гаджет.
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Инженеры компании Solar Integration из Дагестана представили свое изобретение: бурку (традиционную пастушью одежду) с интегрированными солнечными панелями. По словам координатора проектного офиса Идрисгаджи Магомедова, идея встроить солнечные элементы и накопитель энергии в бурку была применена на практике для того, чтобы решить проблему фермеров-чабанов с наличием связи в горах, передает Ruptly.
«Пришла идея интегрировать [солнечные панели] в нашу традиционную дагестанскую бурку, потому что мы часто слышали от чабанов, которые проводят в горах недели и месяцы, как им не хватает источника питания, как они нуждаются в зарядке как минимум телефонов, чтобы быть на связи», — объяснил Магомедов. Также изобретатели хотели закрыть растущую потребность в использовании экологичных источников энергии.
Изобретение, получившее название EcoBurka, имеет панели мощностью в 30 Ватт. Они впитывают солнечный свет и преобразуют его в энергию, которой достаточно, чтобы зарядить телефон или ноутбук. Создатели отмечают, что панели защищены от внешнего воздействия окружающей среды: в бурке можно свободно перемещаться, спать или находиться на улице в непогоду.
Олеся Маевская