14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Челси открылось ежегодное цветочное шоу (фото)
Что ждет посетителей на выставке RHS Chelsea Flower Show-2022.
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Каждый год жители Лондона могут полноценно встретить весну во всей ее красе на выставке садовых цветов, устроенной Королевским садоводческим обществом (RHS). В этом году она проходит с 24 по 28 мая на территории Королевского госпиталя Челси в Лондоне.
В 13 выставочных садах RHS Chelsea Show Gardens представлено более 3 тысяч растений. Посетители выставки могут узнать, как сочетать дикие растения с многолетними домашними, пыльца каких цветов больше всего нравится пчелам и какие растения смогут прижиться на балконах после зимовки в квартирах и домах.
Часть экспозиции приурочена к важным социальным и природным событиям. Например, на выставке есть навес из цветов, изображающих королеву Елизавету II, посвященный 70-летию ее пребывания на троне, и построенный из ледяных кирпичей дом в окружении ирисов, отражающий беспокойство из-за изменения климата.
Олеся Маевская