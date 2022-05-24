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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Барана приговорили к трем годам тюрьмы за убийство женщины

Изначально следствие вменяло вину невнимательному хозяину животного.

Телеканал Нью-Дели NDTV со ссылкой на суданское радио Eye Radio сообщил об оглашении приговора по делу об убийстве женщины. Месяц назад на востоке Румбека, города в Южном Судане, на 45-летнюю Адье Чапинга напал баран.

Животное несколько раз врезалось в нее рогами, что привело к серьезному повреждению ребер. Женщина скончалась на месте. Барана признали виновным в убийстве и приговорили к трем годам тюремного заключения. Животное отправят на военную базу округа Адуэль в Судане.

Согласно законам страны, по истечении срока отбывания наказания заключенный достанется семье жертвы. До этого момента хозяин убийцы должен предоставить семье потерпевшей пять коров в качестве компенсации.

Олеся Маевская

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