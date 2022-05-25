Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаются

Коварный тест ко Дню филолога.

25 мая отмечается День филолога. Филология — наука, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры общества. Современные филологи изучают не только структуру слова и языка, но и историю его народа-носителя, культурные коды, литературу.

Мы предлагаем вам пройти тест, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете, как пишутся сложные слова, с которыми часто встречаетесь в повседневной жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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