Биологи выяснили, почему мыши боятся бананов

Наблюдая за поведением мышей, исследователи установили, что при близости к беременным и кормящим самкам у самцов вырабатываются гормоны стресса, а чувствительность к боли снижается. В наибольшей степени это происходило под воздействием ароматического вещества н-пентилацетата, который выделялся с мочой самок.
«Вероятно, самки мышей сигнализируют самцам, которые потенциально могут напасть на их детенышей, что будут защищать свое потомство до конца. Именно угроза возможной предстоящей драки вызывает стресс», — предположили исследователи.
Н-пентилацетат также отвечает и за запах бананов. Ученые предложили самцам понюхать банановое масло — и это вызвало такую же стрессовую реакцию, как и приближение к самке.
Коммуникация между мышами гораздо более насыщенна, чем может казаться, заключают авторы работы — просто большая ее часть осуществляется через обоняние. Известные сигналы такого рода в основном относятся к сексуальному взаимодействию, поэтому обнаружение сигнала, лежащего за пределами области межполовых контактов, исследователи считают прорывом.