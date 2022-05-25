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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Аргентине нашли останки древнего «дракона смерти»

Он жил и охотился бок о бок с динозаврами.

Окаменелые останки гигантской летающей рептилии были обнаружены в Аргентине, сообщает Daily Mail. За невероятные размеры и грозный вид ученые назвали рептилию «Thanatosdrakon amaru». Первое слово буквально переводится как «дракон смерти», а второе — имя летающего змея из мифологии инков.

Высота этого чудовища с размахом крыльев более 9 метров соизмерима с ростом взрослой особи современного жирафа. Рептилия относится к одним из первых хищников, использовавших свои крылья для охоты на добычу.

Впервые останки «дракона смерти» были обнаружены в скалах Анд в 2012 году, но до сих пор исследователям не удавалось определить, кому они принадлежат. Реконструкция и анализы показали, что костям более 86 млн лет, а это значит, что существо жило рядом с динозаврами.

Олеся Маевская

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