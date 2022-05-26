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Палеогенетики подтвердили угорское происхождение венгров
Они также обнаружили преемственность между азиатскими хунну и европейскими гуннами.
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Палеогенетики прочитали 271 геном, чтобы выяснить происхождение гуннов, авар и венгров, оказавшихся в Карпатском бассейне в
В эпоху Великого переселения народов и раннего Средневековья на Среднедунайскую низменность независимыми волнами вторгались три группы кочевых племен — гунны, авары и мадьяры (венгры), которые, по историческим данным, прибыли из Азии. Эти кочевники серьезно повлияли на культуру и генофонд населения Карпатского бассейна, хотя их собственное точное происхождения и связи с другими древними и современными народами вызывают вопросы. Появлению гуннов в Европе во второй половине IV века предшествовал распад Хуннской державы, а прибытие авар во второй половине VI века совпало с крахом Жужаньского каганата. Недавнее генетическое исследование подтвердило, что знатные авары из Венгрии действительно были родственны древним монголам.
Больше всего вопросов у ученых вызывало происхождение мадьяр, чей язык происходит из региона, расположенного к востоку от Урала. Лингвисты давно пришли к мнению, что венгерский язык принадлежит к угорской группе уральской языковой семьи, где ему наиболее близки языки манси и хантов. Согласно одной из гипотез, предки венгров были кочевыми охотниками и скотоводами, которые населяли лесостепное Зауралье. Они отделились от остальных угров в I тысячелетии до нашей эры, после чего долгое время также населяли бассейн Волги, Камы, а также территорию современной Башкирии.
Группа венгерских ученых из-под руководством Тибора Тёрёка (Tibor Török) из Венгерской академии наук решила выяснить происхождение гуннов, авар и венгров с помощью методов молекулярной биологии. Для этого они прочитали полные геномы 271 человека с покрытием от 0,15 до 7,09 раза, останки которых в основном были найдены на Среднедунайской низменности. Из дальнейшего исследования ученые убрали геномы людей, находившихся в родственных отношениях, оставив лишь по одному представителю. После этого новые данные были объединены с 2364 древними и 1397 современными геномами евразийцев.
В результате исследования ученые обнаружили, что ранние европейские гунны были генетически близки азиатским хунну. Так, два индивида-воина, похороненных с лошадьми, оказались близки к современным калмыкам и монголам, а также хунну, средневековым монголам, сяньби и некоторым аварам. Среди предковых групп этих людей генетики обнаружили предков нганасан и ханьцев. Отсутствие примеси от западных охотников-собирателей также подтвердило, что эти люди представляют собой мигрантов неевропейского происхождения. С помощью F-статистики исследователи пришли к выводу, что европейские гунны имели монгольское происхождение.
Исследование геномов аварского периода показало, что в их родословной преобладали нганасанский и ханьский предковые компоненты, дополненные генами от неолитических жителей Анатолии и древних северных евразийцев. В то же время у них отсутствовали гены, связанные с древними иранцами и западными охотниками-собирателями. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что авары происходили из Восточной Азии, вероятно, с территории современной Монголии. Моделирование показало, что примерно на 90 процентов геномы авар связаны с древними северо-восточными азиатами.
Исследование венгерских геномов периода завоевания с помощью метода главных компонент показало, что из современных народов они генетически близки к башкирам и поволжским татарам, а из древних — к восточным скифам, к западным и тянь-шаньским гуннам. F3-статистика указала на то, что основная примесь в геномах этих людей происходили от древних европейских популяций и предков современных нганасан. Вероятно, источником европейских генов выступают степные популяции среднего и позднего бронзового века. Наибольший генетический дрейф они разделяли с сибирскими народами, говорящими на уральских языках, — нганасанами, манси, селькупами и энетами.
Взяв за основу манси, палеогенетики сложили геномы венгров из следующих компонентов: на 50 процентов — манси, на 35 процентов — сарматы, на 15 процентов — сибирские скифы / хунну / хань. По расчетам ученых, манси-сарматскую примесь исследованные венгры получили примерно за 53 поколения до своей смерти, то есть около 643−431 годов до нашей эры, а примесь, связанную с манси-скифами / хань — за 24 поколения, то есть около 217−315 годов нашей эры.
Ученые заключили, что по крайней мере часть элиты европейских гуннов и авар происходила с земель бывшей империи Хунну — с территории современной Монголии. Северные хунну ушли из Монголии во II веке нашей эры и во время миграции на запад они столкнулись с сарматами. Вероятно, формирование смешанной гунно-сарматской культуры произошло на Урале. Исследование аварских геномов, особенно представителей элиты, показало, что их родословная уходит корнями к древними восточным азиатам. Полученные данные оказались совместимы с гипотезой, что аварская элита происходила из исчезнувшего Жужаньского каганата. Ученые считают, что авары включали группы, которые, вероятно, были остатками европейских гуннов и аланов, а также других иранских народов из Понтийско-Каспийской степи.
Прибывшие в Карпатский бассейн мадьяры обладали повышенным уровнем западноевразийской примеси. Генофонд этих людей был сформирован несколькими событиями, наиболее важным из которых оказалось смешение уральского населения поздней бронзы (носители межовской археологической культуры) с предками современных нганасан. По данным авторов работы, эти протоугорские группы могли быть частью ранних скифо-сибирских обществ, которые сложились в финале поздней бронзы — начале раннего железного века в лесостепной зоне Северного Казахстана. После этого предки манси мигрировали на север, а предки мадьяр остались в лесостепной зоне и смешались с ранними сарматами. На это также указывают иранские заимствования в венгерском языке. В дальнейшем предки венгров еще смешались с группами из Монголии, которые внесли восточноазиатскую примесь.
Михаил Подрезов