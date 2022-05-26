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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Автора эссе «Как убить мужа» признали виновной в убийстве мужа

По версии обвинения, в 2018 году Нэнси застрелила мужа из-за проблем с деньгами.

Источник: AP 2022

Суд присяжных в Портленде признал виновной 71-летнюю писательницу бульварных романов Нэнси Брофи. Четыре года назад ее супруг, шеф-повар Дэниел Брофи, был убит в своей кулинарной школе. Жена была первым подозреваемым, пишет CBS News.

По версии обвинения, в 2018 году Нэнси застрелила мужа из-за проблем с деньгами. За несколько лет до убийства Брофи опубликовала в своем блоге пост под названием «Как убить мужа» — подробное «руководство» с вариантами совершения убийства и способами замести следы.

Судья изъял эту улику из дела, прокомментировав, что блог не относится к расследованию. Тем не менее аргументов в пользу обвинения подсудимой было достаточно: Брофи владела той же моделью пистолета, из которого был убит Дэниел, и была замечена на записи с камеры наблюдения рядом с его работой незадолго до убийства.

Олеся Маевская

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