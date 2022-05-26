14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уиллем Дефо получил почетную степень доктора искусств
Теперь он своего рода ученый.
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Четырехкратный номинант на «Оскар», актер Уиллем Дефо получил степень доктора гуманитарных наук, тем самым воплотив знаменитый мем о себе, пишет газета Milwaukee Journal Sentinel.
Актер два года проучился на театральном факультете Университета Висконсин-Милуоки (UWM) в 1970-х годах, из которого его отчислили за неуспеваемость. После этого Дефо присоединился к авангардному театру Theatre X и был вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать себя. 40 лет спустя Уиллем получил официальное признание своей альма-матер.
На награждении Дефо выступил перед студентами с речью, в которой рассказал о своих первых впечатлениях от учебы и университета. Студентам он пожелал оставаться в мире с собой, найти любимое дело и заниматься им, несмотря ни на что.
Олеся Маевская