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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уиллем Дефо получил почетную степень доктора искусств

Теперь он своего рода ученый.

Четырехкратный номинант на «Оскар», актер Уиллем Дефо получил степень доктора гуманитарных наук, тем самым воплотив знаменитый мем о себе, пишет газета Milwaukee Journal Sentinel.

Актер два года проучился на театральном факультете Университета Висконсин-Милуоки (UWM) в 1970-х годах, из которого его отчислили за неуспеваемость. После этого Дефо присоединился к авангардному театру Theatre X и был вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать себя. 40 лет спустя Уиллем получил официальное признание своей альма-матер.

На награждении Дефо выступил перед студентами с речью, в которой рассказал о своих первых впечатлениях от учебы и университета. Студентам он пожелал оставаться в мире с собой, найти любимое дело и заниматься им, несмотря ни на что.

Олеся Маевская

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