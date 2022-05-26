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16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В белорусском Гомеле ворона обворовала маршрутку (видео)

Водитель чуть не проворонил выручку.

Вечером 25 мая водитель маршрутного такси в белорусском Гомеле ненадолго оставил транспорт на конечной остановке, чтобы побеседовать с коллегами. Стоило мужчине отвернуться, как в открытое окно автомобиля пожаловала ворона.

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Незваная гостья схватила несколько купюр выручки и улетела. Преступнице почти удалось скрыться, но водители ее догнали.

«Примерно через 30−40 метров она приземлилась и скинула часть денег. Я стал собирать, а коллеги погнались дальше. Еще примерно через 30 метров бросила остальные. Собрали и посчитали. Получилось 120 белорусских рублей (около 2300 российских рублей — прим.ред.)», — прокомментировал пострадавший.

Олеся Маевская

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