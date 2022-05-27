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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Херсон и Запорожье переводят на российские телефонные номера

Российский телефонный код «+7» вскоре заменит украинский префикс «+380» на территориях Херсонской и Запорожской областей, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Переход происходит на фоне появления российских операторов связи в регионах.

Источник: Reuters

«Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код “+7”. По моей информации, там уже работают новые операторы связи», — отметил господин Крючков (цитата по «РИА Новости»). Его слова подтвердили в пророссийской администрации Запорожской области, уточнив, что в регионе уже продаются сим-карты с номерами, начинающимися с российского префикса «+7».

Вчера в СМИ появилась видеозапись, на которой на одной из улиц Херсона местным жителям продают сим-карты неустановленного мобильного оператора из России. На рекламном флаере с описанием тарифа, показанном автором ролика, отсутствует какая-либо корпоративная символика или название оператора. Начало работы российских мобильных операторов на территории Херсонской области подтвердил Владимир Сальдо, назначенный российскими военными на пост главы областной военно-гражданской администрации.

Мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации еще 7 мая, упразднив ранее использовавшийся в республиках телефонный код Украины «+380».

Андрей Сапожников

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