Херсон и Запорожье переводят на российские телефонные номера

«Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код “+7”. По моей информации, там уже работают новые операторы связи», — отметил господин Крючков (цитата по «РИА Новости»). Его слова подтвердили в пророссийской администрации Запорожской области, уточнив, что в регионе уже продаются сим-карты с номерами, начинающимися с российского префикса «+7».
Вчера в СМИ появилась видеозапись, на которой на одной из улиц Херсона местным жителям продают сим-карты неустановленного мобильного оператора из России. На рекламном флаере с описанием тарифа, показанном автором ролика, отсутствует какая-либо корпоративная символика или название оператора. Начало работы российских мобильных операторов на территории Херсонской области подтвердил Владимир Сальдо, назначенный российскими военными на пост главы областной военно-гражданской администрации.
Мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации еще 7 мая, упразднив ранее использовавшийся в республиках телефонный код Украины «+380».