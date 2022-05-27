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11:13 (мск), источник: Газета.Ру

ABBA впервые за 36 лет вместе вышли в свет

Участники шведской группы ABBA впервые за 36 лет все вместе вышли в свет, сообщает Daily Mail. 26 мая они посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в лондонском олимпийском парке.

Источник: Reuters

75-летний Бенни Андерссон, 72-летняя Агнета Фальтског, 76-летняя Анни-Фрид Лингстад и 77-летний Бьорн Ульвеус позировали на красной дорожке, а после заняли места в зале.

В специально построенной для концертов голограмм ABBA площадке разместились 3 тыс. зрителей, перед которыми «молодые» голографические аватары ABBA исполнили хиты группы и новые песни. Открывая концерт, Андерссон сравнил себя с путешественником во времени Доктором Кто (персонаж одноименного фантастического сериала).

Шоу состоялось через 50 лет после основания группы ABBA. В прошлом году шведы выпустили свой первый за 40 лет альбом, который в первую же неделю после выхода взлетел на вершины музыкальных чартов.

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