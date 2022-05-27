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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские «вампиры» побили мировой рекорд к 125-летию «Дракулы»

Пристанищем поклонников Стокера стало аббатство XIII века.

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фотографий
6
фотографий

Преданные британские фанаты романа «Дракула» решили побить мировой рекорд по самому большому скоплению людей, одетых в костюмы вампиров. В мероприятии поучаствовало 1369 человек, пишет британский телеканал ITV.

26 мая 1897 года был впервые опубликован роман «Дракула». В 1890-м Брэм Стокер посещал аббатство Уитби на северо-востоке Англии, и впоследствии его руины вдохновили писателя на готический хоррор. Мероприятие по «сбору вампиров» было приурочено к 125-летию публикации романа и организовано компанией English Heritage, которая курирует аббатство.

Участников мероприятия угощали жареным зефиром и классическим британским блюдом — рыбой с жареным картофелем (fish and chips) — под аккомпанемент готической музыки. «Вампирам» все же удалось побить рекорд: предыдущий был установлен в городе Досуэллу в Вирджинии, США, где в 2011 году собралось 1039 участников.

Олеся Маевская

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