13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США спасли енота, застрявшего в крыше дома
Полосатому спасателю самому понадобились спасатели.
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Как сообщает газета Santa Cruz Sentinel, в калифорнийский приют для животных Санта-Круз обратился мужчина с просьбой вытащить застрявшего енота. Животное прогрызло дыру в крыше и застряло в ней.
Когда пушистого разрушителя удалось вытащить, выяснилось, что это самка енота. Она спешила вытащить своих детенышей — малыши заметили дырку в крыше, забрались в нее, а выбраться уже не смогли. Пушистое семейство благополучно вытащили из ловушки.
Сотрудники приюта помогли владельцу дома установить отталкивающий барьер, который безопасно и гуманно сможет заставить животное держаться подальше от дома.
Олеся Маевская