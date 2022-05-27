13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США построят четырехэтажные биореакторы для выращивания мяса
В 2026 году будет производиться более 11 000 тонн продукта.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
The Guardian сообщает, что американская компания Good Meat построит крупнейшие в мире биореакторы для производства искусственного мяса. В них будут выращивать более 13 тысяч тонн искусственной курицы и говядины в год. В приготовлении задействуют животные клетки — забивать скот не потребуется.
В мире существует около 170 компаний, работающих над созданием искусственного мяса, но лишь Good Meat получила разрешение регулирующих органов на продажу своих продуктов. Она начала производить курицу в Сингапуре в декабре 2020 года. Выращивание и убой крупного рогатого скота, кур и других домашних животных оказывает колоссальное влияние на окружающую среду из-за выбросов метана, уничтожения лесов и использования воды. Потребление животного мяса в развитых странах способствует климатическому кризису, считают ученые.
По словам представителей Good Meat, в настоящее время строятся 10 новых биореакторов, емкостью 250 000 литров и высотой четыре этажа каждый.
Это будут самые большие из существующих на сегодня чанов в мире. Строительство объекта в США должно быть завершено в течение трех месяцев, биореакторы введут в эксплуатацию в конце 2024 года. Планируется, что к 2026 году объем производства достигнет 11,8 тысяч тонн в год, а к 2030 году — 13,7 тысяч тонн.
Олеся Маевская