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17:06 (мск), источник: ТАСС

Институт Росатома поставил в российские клиники радиоизотопы для лечения рака

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Физико-энергетический институт (АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», предприятие Росатома) с начала 2022 года поставил в российские клиники более 12 тыс. микроисточников радиоактивного изотопа йода-125, используемых для лечения рака предстательной железы. Об этом сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации.

Источник: Агентство «Москва»

В ФЭИ разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного нанесения йода-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать равномерное распределение дозного поля по поверхности. Производство микроисточников полностью импортонезависимо и сертифицировано.

При этом продукт ФЭИ ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству и стоит в два раза дешевле, подчеркивается в сообщении. Мощности института позволяют производить до 50 тыс. микроисточников в год.

«Благодаря использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных людей, а также продолжить научную работу и исследования», — рассказал начальник научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ Максим Самсонов.

АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» производит и поставляет на рынок около 30 наименований различной радиоизотопной продукции. Это изделия медицинской техники, источники ионизирующих излучений и радиоактивные изотопы в виде сырья. Среди наиболее социально значимых проектов научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ — производство офтальмоаппликаторов на основе радионуклидов рутений-106 и стронций-90, применяемых для терапии онкологических заболеваний глаз и окологлазной области; генератор рения-188 «ГРЕН-1» для многократного получения стерильного апирогенного раствора с радионуклидом рения-188, используемого для терапии онкологических и неонкологических заболеваний с одновременной визуализацией распределения препарата в организме человека.

Кроме того, ФЭИ — единственный в России и один из трех в мире поставщиков актиния-225, который в настоящий момент считается одним из самых перспективных радионуклидов для терапии целого ряда онкологических заболеваний, поскольку обеспечивает разрушение клеток опухоли без поражения окружающих органов.

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