Институт Росатома поставил в российские клиники радиоизотопы для лечения рака

В ФЭИ разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного нанесения йода-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать равномерное распределение дозного поля по поверхности. Производство микроисточников полностью импортонезависимо и сертифицировано.
«Благодаря использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных людей, а также продолжить научную работу и исследования», — рассказал начальник научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ Максим Самсонов.
АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» производит и поставляет на рынок около 30 наименований различной радиоизотопной продукции. Это изделия медицинской техники, источники ионизирующих излучений и радиоактивные изотопы в виде сырья. Среди наиболее социально значимых проектов научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ — производство офтальмоаппликаторов на основе радионуклидов рутений-106 и стронций-90, применяемых для терапии онкологических заболеваний глаз и окологлазной области; генератор рения-188 «ГРЕН-1» для многократного получения стерильного апирогенного раствора с радионуклидом рения-188, используемого для терапии онкологических и неонкологических заболеваний с одновременной визуализацией распределения препарата в организме человека.