15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Камчатке вылупились птенцы краснокнижного белого кречета
По словам орнитологов, «первенцы» чувствуют себя хорошо.
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В феврале 2022 года в соколиный центр «Камчатка» были доставлены 83 белых кречета. На сегодняшний день 20 птиц создали пары, 12 из них уже свили гнезда. А буквально на днях вылупились первые птенцы, сообщает официальный сайт Камчатского края.
Орнитологи не оставляют «новорожденных» ни на минуту, регулярно их подкармливают и отмечают все важные события.
«Мы круглосуточно наблюдали, как птенцы появляются на свет. Сейчас “первенцам” около двух дней, мы их кормим фаршем из перепелов и мышей», — рассказал директор соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разаков.
Это лишь первые небольшие результаты по воспроизводству кречетов на Камчатке: в ближайшее время ожидается появление на свет еще нескольких соколят. Появление птиц станет одним из драйверов развития туристического кластера Мильковского района на Камчатке.
Олеся Маевская