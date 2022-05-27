18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США помиловали последнюю «салемскую ведьму»
Справедливость восторжествовала 300 лет спустя.
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Штат Массачусетс официально помиловал последнюю «салемскую ведьму» Элизабет Джонсон-младшую. Ей вынесли приговор 329 лет назад, пишет издательство AP News.
Тогда Элизабет вынесли смертный приговор, который так и не был исполнен. Однако, американка до сих пор оставалась единственной нереабилитированной жертвой «салемского» судебного процесса. Во время оглашения приговора Джонсон-младшей было всего 22 года.
Пересмотр дела состоялся благодаря инициативе учеников средней школы Северного Андовера, которые обнаружили историческую несправедливость во время подготовки к школьному занятию. Учительница не только морально поддержала своих подопечных, но и помогла им довести дело до суда.
В февраля 1692 года в городе Салем, штат Массачусетс, прошел первый крупнейший судебный процесс Новой Англии по обвинению в колдовстве, который впоследствии перерос в салемскую «охоту на ведьм». С февраля 1692 года по май 1693-го поселенцы-пуритане убили 20 человек, около 200 — заключили под арест. Многие из них скончались в тюрьме.
Олеся Маевская