В Британии выявили более ста случаев заражения оспой обезьян

Уточняется, что 16 новых случаев оспы обезьян выявлено в Англии.
«По состоянию на 26 мая, общее число подтвержденных случаев в Англии с 7 мая достигло 101. В настоящее время в Шотландии зарегистрировано 3 подтвержденных случая заболевания, один в Уэльсе и один в Северной Ирландии, в результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 106», — отмечается в сообщении.
Там добавили, что связываются с людьми, которые считаются контактами подтвержденных случаев с высоким риском, и советуют тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, изолироваться дома на срок до 21 дня. Кроме того, UKHSA закупило более 20 тысяч доз безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом оспа обезьян, чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.