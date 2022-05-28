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28 мая, источник: ТАСС

Объявлены итоги Каннского кинофестиваля

Фильм «Треугольник печали» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Режиссер картины «Треугольник печали» Рубен Эстлунд | Источник: AP 2022

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Бельгийский фильм «Близко» (Close) и американский — «Звезды в полдень» (The Stars at Noon) поделили Гран-при на 75-м Каннском кинофестивале. Награды получили режиссеры картин Лукас Донт и Клер Дени.

Фильм бельгийских режиссеров братьев Дарденн «Тори и Локита» (Tori et Lokita) завоевал почетный приз кинофестиваля. Приз установлен специально в честь 75-й годовщины знаменитого фестиваля в мире кино. Впервые конкурс проходил на Лазурном берегу в 1946 году.

Итальянский фильм «Восемь гор» (Le otto montagne) и польская картина «Иа» (EO) разделили специальный приз жюри на 75-м Каннском кинофестивале. Награды получили режиссеры картин — Шарлотта Вандермерш и Ежи Сколимовский.

Фильм «Треугольник печали» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Лучший сценарий

Приз за лучший сценарий получил швед Тарик Салех. Салех написал сценарий к собственному фильму «Парень с небес» (Boy from Heaven).

Лучшая мужская роль

Приз за лучшую мужскую роль получил актер из Южной Кореи Сон Кан-хо.

Сон Кан-хо сыграл главную роль в южнокорейской картине «Посредник» (Broker) режиссера Хирокадзу Корээда.

Лучшая женская роль

Иранская актриса Захра Амир Эбрахими завоевала приз за лучшую женскую роль на 75-м Каннском кинофестивале.

Эбрахими сыграла главную роль в картине «Священный паук» иранского режиссера Али Аббаси.

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